Ayú Prado se reúne con magistrados tras hallazgo de documentos de Financial Pacific

En la reunión se acordó que el presidente de la CSJ le informara a la procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, que a partir de este 18 de enero, el magistrado Secundino Mendieta, como presidente del Segundo Tribunal Superior de Justicia, será el enlace para cualquier diligencia que se desee practicar con respecto a ese juzgado.

Por otra parte, Ayú Prado, solicitará por escrito a la autoridad administrativa correspondiente que inicie un proceso disciplinario, de carácter interno, para deslindar responsabilidades en todo lo que no sea materia del Código Penal y del Código Procesal Penal.

En la reunión estuvieron presentes Secundino Mendieta, Wilfredo Sáenz, Eda Gutiérrez, Georgina Tuñón, Marlene Morais y Marta Gómez como suplente de la magistrada María Luisa Vigil.

La magistrada María Lourdes Estrada no pudo acudir porque finalizó una audiencia en la madrugada de ese miércoles y el magistrado Adolfo Mejía está de vacaciones.

Investigación

El Ministerio Público (MP) abrió una investigación, luego que un ciudadano encontrara en la vía pública varios documentos relacionados con el caso Financial Pacific, tal como se informó en un comunicado este miércoles 17 de enero.

Según el MP, el pasado 15 de enero, entre las 7:30 a.m. y 7:45 a.m. una persona que viajaba en su vehículo desde Panamá Oeste a la ciudad capital, se percató de que un motorizado, cerca del área de Loma Cova, en el distrito de Arraiján rosó con un auto y no se dio cuenta de la caída de los documentos que llevaba en el maletín trasero de la moto.

Posteriormente, el conductor del vehículo, al ver que otros autos pasaban sobre el paquete decidió recogerlo, lo llevó hasta su lugar de trabajo, lo revisó y se percató que eran documentos oficiales del Estado.

Dichos documentos fueron entregados el martes a la Procuraduría General de la Nación, donde se determinó que se trata de varios cuadernillos del Juzgado Séptimo de Circuito Penal del Circuito Judicial de Panamá, relacionados al caso Financial Pacific.

En tanto, se investiga el delito contra la Administración Pública con el objetivo de determinar por qué los cuadernillos del expediente de este importante caso estaban fuera del tribunal.