Pese a haber causado un enorme revuelo el anuncio de la restricción de cierta información que se genera durante el Consejo de Gabinete, la decisión del Ministerio de la Presidencia está respaldada por la Ley de Transparencia del 2002, pero ¿Qué información se puede restringir?

Carlos Barsallo de la Fundación Libertad Ciudadana, indicó que es necesario entender para qué se aplica esta ley antes de lanzar juicios apresurados.

Vea también: Ministerio de la Presidencia justifica resolución que restringe acceso a información, surgen reacciones

Sostuvo que hay que entender y separar los temas, aunque en primera línea la población no lo va a sentir oportuno, tiene razón al sentir molestia y desconfianza, señalando que hay que crear confianza y transparencia.

“El acceso restringido significa que las actas no son de acceso al público, sin embargo, no están limitadas a los funcionarios que tienen derecho y deber de tener acceso a ellas”, manifestó.

Vea también: Restringen acceso a información por 10 años a notas y discusiones del presidente, vicepresidente y Gabinete

Explicó que existen tres tipos de acceso, el público, la información confidencial y el acceso restringido que no aplica a los funcionarios que tienen que conocer la información, por lo que en caso de que haya una investigación, el personal del Ministerio Público tiene derecho a acceder a la información.

Aclaró que en gobiernos anteriores se han tomado decisiones semejantes sin la necesidad de emitir una resolución.

Barsallo destacó que los tres órganos actúan de manera diferente, por ejemplo, el Legislativo es público, pero el Consejo de Gabinete no es así. También resaltó que hay lugares donde la restricción se queda hasta por 20 años.

“Hay que contraponer los derechos y deberes. Ahora mismo el tiempo no es oportuno”, expresó.

Barsallo hizo una valoración negativa sobre la resolución, no por el tema legal, sino por el tema de oportunidad que es ir contra lo que se ha estado prometiendo y construyendo en 2019 y 2021, recordando que hubo un reto de transparencia aceptado en campaña y luego una resolución publicada en Gaceta Oficial que decía que se iría en pro de la transparencia y rendición de cuentas cumpliendo el reto.

Dijo que el resultado de esto es un retroceso, estancamiento y no hay avances en el sentido de ir a las mejores tendencias, indicando que no es solo el acceso, sino la forma de tener ese acceso que debe ser rápida y fácil, ya que no es lo mismo tener información desordenada, poco amigable, que tenerla mejor presentada, fácil de entender y cruzar.

Finalizó diciendo que en el Órgano Legislativo se puede revisar y reformar esta ley luego de analizar qué es información de carácter restrictivo y que no. Alegó que en otros países se pueden ver las actas, ver a quienes se reciben y quien no, regalos entre otro tipo de información que reposan en estas actas, resaltando que se trata de un tema de voluntad, pero lo que existe es una voluntad de restringirla.