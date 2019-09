Boletín alerta sobre enfermedades transmitidas por alimentos

El informe destaca que los casos de enfermedades diarreicas a nivel nacional para esta semana fueron superiores a lo máximo observado durante años anteriores en el mismo periodo.

Fueron 5,231 enfermedades transmitidas por alimentos, de las cuales 5,127 son enfermedades diarreicas, mientras que unas 104 fueron por intoxicación alimentaria.

“Nuestra población come mucho en la calle. Hay que revisar dónde estamos consumiendo alimentos ya preparados. Lo ideal es preparar los alimentos en casa. Hay personas que cocinan y son muy responsables, pero hay gente que no tapa bien los alimentos, no tapa bien los envases dónde está cocinando. Puede venir una mosca, contaminar el área y producir una diarrea”, advirtió Yanina Rodríguez, jefa de Promoción de la Salud.

En segundo lugar, están las infecciones respiratorias. Se reportaron 3,012 casos. con un aumento en la circulación del virus sincicial respiratorio que afecta principalmente a los niños.

“Este es el período en el que normalmente tenemos esta incidencia del virus. Sin embargo, los casos se presentan con una gravedad mayor, lo cual hace que tengamos que dar medidas de soporte adecuadas para evitar el fallecimiento de niños”, señaló Eric Perdomo, director de Servicios de Salud de la Caja de Seguro Social.

En tercer lugar, se dieron 148 casos de enfermedades prevenibles por vacuna.

Le sigue el grupo de efectos tóxicos y otras causas externas de envenenamiento, entre los que se destaca un incremento en el número de contacto y efecto de escorpión. Con menor porcentaje de presentación, siguen las enfermedades transmitidas por vectores.