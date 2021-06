Buque señalado por el derrame de combustible en isla Taboga ya ha presentado eventos similares

Tras el derrame de combustible en la isla Taboga, que despertó la preocupación sobre cómo se están llevando los controles para evitar estos delitos ambientales, el abogado Harley Mitchell, señaló que las medidas preventivas tanto en Taboga como en el resto del país no se están cumpliendo, ya que existe un número de buques que no solo son de alta antigüedad, sino que no tienen mantenimiento y anclan en cualquier parte.