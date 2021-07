Caja del Seguro Social Caja de Seguro Social mantiene una capacidad instalada superior del 50 %

La capacidad instalada para atender a pacientes COVID-19 es de 54 a 56 por ciento, así lo destacó Gustavo Santamaría, director de Servicios y Prestaciones de la Caja de Seguro Social, indicando que en el Complejo Hospitalario la capacidad instalada en la Unidad de Cuidados Intensivos es alta, más no en la de hospitalización.

Destacó que ahora son personas entre 20 y 50 años quienes están ocupando la sala de hospitalización, debido a que no se había podido llegar a este grupo de edad con la vacunación y estaban vulnerables ante el virus. Aprovechó para hacer el llamado a las personas que tienen la oportunidad de vacunarse para que lo hagan.

Vea también: Capacidad instalada de los hospitales en Panamá está entre 48% a 52%

Dijo que las personas que tienen el esquema completo de la vacunación y se contagian no se complican ni requieren servicios hospitalarios, y eso ya es una gran ventaja. Pero si la persona no está vacunada, es más fácil que llegue a una sala de hospitalización si se contagia de la COVID-19.

Santamaría resaltó la importancia de conocer la variante Delta, que en cualquier momento podría llegar al país, indicando que esta variante tiene una capacidad infectante mil 200 veces mayor que la que tenemos, se presenta de forma asintomática en los primeros cuatro días, por lo que no hay que bajar la guardia con las medidas de bioseguridad.

Vea también: Vacunas en Panamá: estadísticas, datos y declaraciones de las autoridades

"En estos momentos no es viable quitarse la mascarilla. Si va en el transporte público no es viable quitarse la mascarilla y la careta; no es viable no lavarse la mano con gel alcoholado, alcohol y con agua y jabón porque estas tres cosas que suenan tan simple y sencillas son las cosas que nos hacen diferente al resto en cuanto a contagio se refiere", destacó.

Finalizó diciendo que si estas cosas son las que nos mantienen sanos y nos ayudan a mantener a salvo a nuestras familias, entonces, ¿por qué no hacerlo?