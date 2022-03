El exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado, luego de conocer el fallo de los magistrados del Tribunal Electoral a favor del expresidente Ricardo Martinelli, dijo que este era 'caprichoso y complaciente', dado que el exmandatario no es candidato en las elecciones internas que celebrará el partido, además de que este proceso no tiene ninguna relación con las investigaciones iniciadas en 2015 y 2017, cuando ni siquiera existía el colectivo.

Explicó que el origen de la norma del fuero penal electoral, era garantizarle a los candidatos a elecciones nacionales que no fueran perturbados durante su campaña, no obstante, lamentó que en el 2005 se cambiara el espíritu de la norma, y se extendiera este beneficio a las elecciones internas de los partidos políticos.

Con esto, el resultado que se ha tenido es que cuando los dirigentes de un partido político quieren darse fuero penal electoral llaman a elecciones internas en su partido. Sostuvo que la intención era que no se inventara que un candidato estaba comprometido con un hecho ilícito y no tuviera que distraer su atención de la campaña.

“Lo importante para levantar el fuero penal electoral era, primero que efectivamente hubiera constituido un hecho ilícito. En segundo lugar, que hubiera indicaciones que relacionara a ese candidato con la comisión de ese hecho ilícito, eso es lo que la Ley exige”, manifestó.

Márquez Amado ponderó la posición del magistrado Eduardo Valdés Escoffery, quien salvó su voto señalando que las investigaciones por lo que se les acusa al expresidente Ricardo Martinelli iniciaron en 2015 y 2017, y que no tienen nada que ver con el proceso electoral interno convocado por el hoy partido Realizando Metas, indicando que ha dado en el clavo.

“Estos hechos ocurridos mucho antes de la celebración de este evento electoral interno no tienen ninguna relación, ni perturban en modo alguno a alguien que no es ni siquiera candidato, porque se trata de un proceso electoral para la Secretaría de la Mujer en la que no es candidato que Ricardo Martinelli que recurre de esta manera a otro truco para tratar de sustraerse de la justicia”, aseveró.

El exmagistrado señaló que es preocupante que tratando de sustraerse de la justicia se diga que no debe ser juzgado por el fuero penal electoral o por el principio de especialidad que ni siquiera tiene que ver con el Tribunal Electoral, sino con la Corte Suprema de Justicia.

Recordó que entre el 2005 o 2006 se le aplicó este mismo principio al expresidente Martín Torrijos que era investigado por el caso Semis, recalcando que en ambos casos se ha actuado mal.

“En este caso el señor Martinelli no tiene ningún tipo de fuero penal electoral, los hechos ocurrieron hace mucho tiempo, no es candidato de nada y no tiene sentido que tenga fuero”, expresó.

Destacó de caprichosa la posición de los magistrados Edilberto Araúz y Alfredo Juncá, indicando que lo que hay es un tipo de compromiso de Araúz que llegó al Tribunal Electoral en 2012 y Juncá en el 2016.

“Un fallo caprichoso y complaciente para Ricardo Martinelli Berrocal. Donde se han confabulado, además, hechos anteriores que dejan mucho que desear de la administración de justicia electoral que ya dista muchísimo de ser lo que una vez nos enorgulleció a todos los panameños y que ya no sirve sino de baldón para todos”, puntualizó.

Principio de Especialidad

Tachó de “complaciente” la actuación de los dos magistrados del Tribunal Electoral, que también se manifestaron sobre el ‘principio de especialidad’, que ya no existe y que de parte de Estados Unidos se ha dicho que Panamá no tiene que solicitarles permiso para juzgar a Martinelli.

“Esa condición no es aplicable y mucho menos es procedente que el Tribunal Electoral sea el que trate eso, eso le corresponde a la jurisdicción ordinaria es decir a los jueces y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no al Tribunal Electoral cuya responsabilidad es la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular”, aseveró Márquez Amado.

Reiteró que el fuero penal electoral está siendo mal usado para que los dirigentes de partidos políticos involucrados en investigaciones llamen a elecciones internas de sus partidos y así librarse de la justicia. Y en este caso muy puntual se está invocando para que pase el tiempo y los casos prescriban, de esta manera, aunque hayan las pruebas no podrá ser juzgado.