Capacidad hospitalaria, falta de autocuidado y toque de queda ¿Qué responden las autoridades?

Ayer, Panamá reportó 1,099 nuevos casos, un acumulado de 32,785 contagios y 620 muertos.

El director de la Región Metropolitana de Salud, del Ministerio de Salud (Minsa), Israel Cedeño, dijo que, en efecto, evidentemente el personal médico está cansado, por lo que se ha tenido que hacer una evaluación del recurso humano y poner en práctica adecuaciones en los turnos laborales para lograr que descansen, pero a la vez no se desproteja a la población.

Además, ha dicho que en cuanto a la capacidad hospitalaria se está llegando al límite, por lo cual se evalúa establecer albergues hospitalarios y otras estrategias para asegurar la atención hospitalaria y comunitaria que se necesita.

Los hospitales y clínicas privadas también deben notificar la cantidad de casos y su capacidad. Muchos de estos centros han informado que están llegando al límite, porque en Panamá no solo hay COVID-19, sino también otras patologías que atender.

En tanto, tratan de hacer un monitoreo diario para conocer cuántas camas hay en las unidades de cuidados intensivos.

“ Estamos utilizando todas las estrategias no solo para conocer información en tiempo real sino también para buscar la manera de adecuar la capacidad instalada y poder responder adecuadamente”, sostuvo.

Panameños no se están protegiendo

Cedeño recordó la importancia de la autoprotección, porque el panameño no se está cuidando.

“El problema no es que se abra un bloque, que estén mil personas en las calles, el problema es que no nos estamos cuidando. De mil personas en la calle, que dos no usen mascarillas, uno contagia a otro y esto va a continuar”, aseveró.

Incluso dijo que muchas personas nunca han tenido miedo ni respeto por esta enfermedad.

Cedeño también explicó que se está evidenciando que la “inmunidad” no va a ser como muchos esperaban, porque información preliminar indica que será como una influenza y que las personas deberán seguir cuidándose, porque en dos o tres meses después los anticuerpos desaparecen.

Solicitó a los panameños que no hagan reuniones familiares ni sociales.

“T enemos que tener todas nuestras alertas al máximo. No podemos bajar la guardia”, afirmó.

Toque de queda

Debido a que se vence el plazo del toque de queda y se desconoce si habrá una extensión de esta resolución, Cedeño dijo que el ministro de Salud anunciará en el momento específico lo que se hará con las diversas estrategias, basado en la situación de cada región.