La periodista del noticiero AM de TVN Noticias, Castalia Pascual rompió el silencio este martes 12 de octubre durante el programa Mesa de Periodistas en torno a la amarga experiencia personal que vivió en relación a los pinchazos telefónicos durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli y que a la fecha enfrenta su segundo juicio.

Visiblemente afectada por los recuerdos de la experiencia, donde el poder político de Ricardo Martinelli (2009 – 2014) la hicieron “ arrodillarse” y alejarse de la escena periodística, Castalia Pascual relató que quedó “vulnerada y sola”, luego que, a un familiar en recuperación por problemas de adicción, Martinelli diera la orden de trasladarlo hacia el Centro Penitenciario La Joya en las peores condiciones.

Vea también: Con insultos y gritos entre 'Popi' Varela y Martinelli siguió el juicio por el caso 'Pinchazos'

“ Después de 18 meses de tratamiento, lo sacó de una granja y lo puso en la peor celda de La Joya y eso me lo tuve que callar y arrodillarme a su poder (…) Es la primera vez que me atrevo a hablar. Martinelli me dijo no te metas con mis hijos y yo no me meto con tu familia”, destacó la comunicadora social.

Pascual aseguró que, en medio de una última entrevista con el expresidente, él le pidió perdón. Además, dijo ante la audiencia de Mesa de Periodistas que tras la revelación de este capítulo personal en su vida y que guarda relación con el caso de los pinchazos telefónicos se declara impedida de abordar el tema.

“Y tengo que decir algo con mucha franqueza al frente de mi director de noticia (Axel Rivera). Yo personalmente me declaro impedida de abordar este tema”, manifestó Pascual.

El expresidente panameño que es enjuiciado en una segunda ocasión por este caso y cuyo juicio se encuentra en la fase de presentación de testigos, protagonizó un incidente con el exdiputado José Luis “Popi” Varela a las afueras del Sistema Penal Acusatorio la mañana del lunes 11 de octubre. Un hecho que ha sido calificado de bochornoso por distintos sectores de la sociedad.

Martinelli también es investigado por otros casos relacionados a delitos de corrupción.

Vea también: Caso 'Pinchazos': Ánimos exaltados en medio del interrogatorio

Sobre el caso pinchazos, Pascual manifestó que “ aquí no va pasar nada. Pero el pueblo panameño tiene que entender la gravedad del problema, para que más nadie vuelva a usar el poder para esto”.

Tras la revelación, miles de mensajes de solidaridad recibió Castalia Pascual a través de los oyentes del programa y de las redes sociales que la califican de ser “ valiente” ante esta dura experiencia.