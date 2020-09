Ciclistas varados por la pandemia comparten su experiencia en Panamá

Es parte de la vida de Paola Renderiz y Jonathan Plowes antes de la pandemia. Ella salvadoreña y el mejicano.

Jonathan salió de México en bicicleta en junio del año pasado y pasando por Costa Rica, emprendió con Paola una aventura sobre ruedas para llegar a Argentina.

A pesar de la pandemia a la vista, siguieron su camino.

“Cruzamos para acá un domingo, y el lunes dije: “estoy seguro que cierran fronteras”. Y dicho y hecho, la cerraron. Pero la mentalidad era que en 3 semanas más o menos pasaba todo esto y que iba a estar tranquila la cosa, pero ya llevamos 7 meses”, contó Jonathan riendo.

Jonathan y Paola, que no son pareja, sonríen porque tuvieron la suerte de que manos solidarias les acogieron en la provincia de Chiriquí.

“Contacté al señor Craig, y nos dijo sí, vénganse para acá, no hay problema. Y cuando llegamos a su casa el plan era quedarnos máximo 3 meses. Porque dijo, no, se va a alargar la cuarentena yo creo que unos 3 meses en Volcán. Casi unos 6 allí, con él. La verdad, el señor nos ayudó muchísimo, nos tendió la mano muy fuerte, mucho. No sé qué hubiéramos hecho tantos meses varados allí”, expresó el ciclista.

Con el levantamiento de los cercos sanitarios avanzaron hasta la ciudad de Panamá. El viaje en bicicleta les tomó 10 días y acampar en varios poblados. Ahora están en Felipillo, en casa de otra mano amiga. Dicen que nunca les ha faltado la hospitalidad en nuestro país.

Jonathan contó que la comida nunca les faltó. “No sé, tengo un talento especial para lograr conseguir comer con muy poco. Por ejemplo, hay lugares en los que he logrado comer con un dólar. Buscando, por dólar, dólar y medio más o menos. Comida completa”.

A eso, Paola agrega que “de pronto les decimos eso: Por favor nos puede servir un buen plato porque sólo tenemos para comer uno entre los dos. Se portan súper bien y ha sido una buena experiencia”.

Jonathan y Pao dicen que se cuidan para no enfermar. Esperan con ansias que llegue el 12 de octubre para viajar a Colombia y seguir a Argentina, donde no termina la aventura.

“La idea de Jonathan siempre ha sido de que después de esto quiere hacer España – China en bicicleta”, confesó Paola.

Estos ciclistas viajeros dicen que se llevan una linda experiencia y esperan que lo que les falte por recorrer del mundo sea tan bueno como en Panamá.