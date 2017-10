“El comerciante colonense no es damnificado, día a día hace lo posible para poder sobrevivir. (…) No tenemos clientela porque las personas no quieren entrar al casco de la ciudad”, expresó Mora.

El problema con la carretera en el Casco de la ciudad de Colón es insostenible, los daños a la salud de los residentes producto del constante polvo es otro de los sufrimientos que padecen diariamente.

“A nosotros nunca se nos tomó en cuenta y producto de nuestra situación hemos tenido que reunirnos para preguntar por la situación que se vive”, aseveraron.

Por su parte, Alejandro Vanega, que cuenta con una pizzería, lava auto y restaurante “no está en contra con la renovación de la ciudad de Colón, sino con la forma en cómo se ha estado desarrollando el proyecto sin ningún tipo de planificación y totalmente desordenado”.

Desde hace dos años viven con esta situación y aunque han hecho recomendaciones no les han hecho caso, viendo perdidas en sus ingresos, lo cual queda demostrado con el cierre de unos 300 negocios.

“Muchos comerciantes estamos padeciendo las incomodidades con las pérdidas. No hay accesibilidad en la ciudad de Colón”, aseguró Orielis Taylor.

“Le pedimos al ministro de Vivienda y al presidente que nos pongan más atención porque la situación es grave, porque los comerciantes sufragamos nuestros recursos, pagamos nuestros impuestos”, finalizaron los comerciantes afectados.