La Comisión de Alto Nivel (CAN) para mejorar el Sistema Público de Salud presentó este martes 18 de junio su informe de gestión. Concluyeron que hizo falta voluntad política para transformar la salud en Panamá.

La CAN informó que las propuestas recogidas en el Libro Blanco garantizan soluciones y mejoras en la atención de salud pública, en su administración y en su financiamiento. De los 15 impostergables y los más de 200 puntos críticos encontrados, fue muy poco lo que en este quinquenio se pudo implementar, a juicio del CAN, por falta de voluntad política.

“Nosotros hemos trabajado diciendo cómo hacer esa transformación, y solo llevamos si acaso un 8% de avance”, lamentó Julio Osorio, de la CAN.

Indicaron que entre el 2016 y 2019 se presentaron recomendaciones al Ministerio de Salud (Minsa) y a la Caja de Seguro Social (CSS) para atender la mora quirúrgica y el desabastecimiento de medicamentos e insumos sanitarios.

“Creemos que faltó voluntad política. Tomemos un punto de referencia, desabastecimiento de medicamentos”, añadió Osorio.

“No puede ser posible qué al necesitarse una ambulancia en el Minsa, la CSS se la preste, pero no se puede subir ningún funcionario porque los convenios de compensación no lo permiten”, manifestó Marta Escobar, presidenta del CAN.

“Quien llama al diálogo fue el presidente Varela. ¿Cómo pueden decir que no hubo voluntad? La inmensa mayoría de nuestros proyectos de ley que nacen del Minsa han sido conversados con la Comisión de Alto Nivel”, enfatizó el ministro de Salud, Miguel Mayo.

El CAN también evidenció la necesidad de establecer la promoción de la salud como estrategia para mejorar el nivel de vida de la población.