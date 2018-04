Comisión de Credenciales pedirá sanciones tras inclusión de 'camarón legislativo' en la AN

La diputada independiente Ana Matilde Gómez, dijo que el caso del “camarón legislativo” podrá tener muchas explicaciones, pero no tiene ninguna justificación y que asume lo que ha pasado con vergüenza, pues es parte de la Asamblea Nacional (AN).

Expresó que tras lo que ha pasado, va a tener que seguir trabajando como policía y aún no sabe cómo fue que lograron meter el polémico artículo, a pesar de que es una de las pocas que sigue la lectura que hacen los secretarios. Es una lección para siempre, asegura.

Informó que en la Comisión de Credenciales, revisaron el Código de Ética y Honor Parlamentario, donde hay un deber del diputado de comportarse con diligencia para no afectar el honor y la credibilidad de los ciudadanos en la AN.

El documento “los deja amarrados” porque no pueden actuar sin una denuncia o querella, pero sí pueden instar a la presidencia de ese Órgano del Estado, para que designe una comisión accidental para que investigue lo que pasó porque alguien tiene que ser sancionado.

“Al final de los periodos todo el mundo quiere ser medido por cantidad y no por calidad. La productividad no solo es cantidad y es un gran debate que hay que tener”, manifestó.

Sobre el particular modo de leer del secretario General de la AN, Franz Weber, la diputada Gómez explicó que tiene un problema de dicción, pero aparte de eso, “él de alguna manera se da cuenta que meten una cosa que no está entre las que habían entrado juntas”.

“Es muy extraño todo lo que ocurrió”, manifiesta y aunque no dice que no haya pasado antes, es la primera vez que se les va algo tan polémico y cree que se tienen que dar explicaciones.

Planilla 080

Gómez también ha hablado sobre la polémica planilla 080 y dejó claro que no tiene promotor comunitario y que ella ha estado pidiendo desde hace años que se cambie la metodología y coordinación entre la AN y la Contraloría General de la República.

Mostró la planilla que maneja, donde tiene a tres abogados un economista, un asesor externo económico, resaltando que todos tienen las calificaciones requeridas.

Explicó el proceso de contratación y pago de los cheques, donde la Contraloría General de la República, sabe de las personas que están nombradas.

Está de acuerdo con que hay que corregir los cargos que aparecen en la planilla 080 que ha sido publicada porque hay personas que están bien preparadas, que han trabajado con ella y que no son promotores de nada.