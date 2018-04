Gabinete podría discutir sobre remoción de Mizrachi y Corcione de la directiva de ACP

La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín, expresó que es inadmisible que recientemente se decida sancionar a unos capitanes de remolcadores por interrumpir las operaciones del Canal de Panamá y afectar su imagen, pero no se proceda con sanciones contra miembros de la junta directiva del Canal.

“Si a un capitán de remolcador se le sanciona por no prestar sus servicios, un directivo del Canal que no asiste a sus reuniones también debe ser sancionado”, declaró Maytín. “No importa si es un directivo o un capitán. Quien sea que intente vulnerar la imagen del Canal debe ser sancionado y no tratar de blindar o extender la toma de este tipo de decisiones”, acotó.

Han pasado algunas semanas desde que el presidente de la República anunció que analizarían la remoción del cargo de Mizrachi y Corcione, que faltaron más de 7 meses a las reuniones de Juntas Directivas y que son investigados por supuesto blanqueo de capitales en el caso New Business.

El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, dice que el tema podría tratarse la próxima semana en Consejo de Gabinete.

“Está en estudio, esperamos que en el próximo Gabinete llevemos una recomendación para que se adopte una resolución. Ese tema tiene que pasar a la Asamblea Nacional, que tendría la última palabra”, adelantó Alemán.

Mientras se toma una decisión, Mizrachi y Corcione han vuelto a las reuniones de Junta Directiva, luego de pagar sus respectivas fianzas. Contra ellos hubo alertas rojas de Interpol.

“El Ejecutivo tiene que tomar el primer paso, luego el Legislativo. Yo espero que se resuelva satisfactoriamente”, afirmó el ministro del Canal, Roberto Roy.

El Ejecutivo deberá enviar su recomendación sobre el caso a la Asamblea Nacional (AN), donde se debe aprobar o rechazar la recomendación.