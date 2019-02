Contratación de artistas para Carnaval de Panamá genera polémica

En este caso, la empresa Hei Events and More ha presentado un reclamo ante la Dirección de Contrataciones Públicas, debido a una solicitud especial hecha por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

Recientemente, la ATP solicitó a las empresas promotoras que traigan artistas populares para el Carnaval de la City: Un País en Fiesta

En su momento, el administrador de turismo, Gustavo Him, detalló que han enviado una lista con nombres como Sammy y Sandra Sandoval, Ulpiano Vergara y Joey Montana.

En tanto, Emidio Manzané abogado de la empresa Hei Events and More, dijo que hoy se vence el plazo para que Him presente a la Dirección de Contrataciones Públicas su respuesta y el expediente, producto de que se suspendió la licitación que era para el pasado martes y se le dieron tres días para presentar sus descargos.

Agregó que, el reclamo que presentaron obedece a que el administrador de la ATP, “atribuyéndose funciones que no tiene, ni están en la ley, dictó una adenda, la número 1, que establece que para garantizar unos carnavales de calidad, la ATP requiere solamente un listado de artistas por género. Es decir, poniéndole nombre y apellido a las contrataciones”.

Aseguró el jurista, que esa no es función del administrador, sino de la ley que establece las ponderaciones considerando criterios objetivos.

Manzané lo calificó como “un irrespeto a grandes talentos nacionales que tiene el país y que deben ser considerados para estas fiestas”.

Por su parte, Cecilia Arosemena, propietaria de la empresa, manifestó que están dispuestos a contratar los que establece la ATP, pero que también agregarían a otros con trayectoria nacional e internacional.

Ya se inició el montaje de las tarimas en la Cinta Costera de la Ciudad de Panamá.

Los carnavales tendrán 2.2 millones de dólares de presupuesto, 1.5 millones para el Carnaval de Panamá y 700 mil dólares para el interior del país.