Denuncia por maltratos en albergue presentada en septiembre no tuvo avances, afirma diputada Perén

La diputada suplente del circuito 8-6, Yahaira Perén, ha revelado detalles de un caso en el que se comprobó, se cometían maltratos contra menores de edad en un albergue en la ciudad de Panamá.

El hecho se dio en un centro que se encarga de albergar a menores en estado de gravidez, quienes dan a luz dentro del lugar y al cumplir la mayoría de edad, las jóvenes se van, por cuestiones de ley, pero los bebés sí permanecen en el centro.

Una de las jóvenes que dio a luz en el centro, supo que su hijo era víctima de maltrato, al igual que otros de los infantes que permanecían en el albergue por lo que hizo las gestiones para dar a conocer sobre la irregularidad.

Perén dijo que, en ese momento, en el mes de septiembre, se contactó con Carla García, quien para aquella fecha fungía como subdirectora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), quien el día en el que supo de la situación se trasladó a la zona en la que se encuentra el albergue, pero no pudo ingresar junto al equipo interdisciplinario.

En una nueva inspección en la que sí pudo ingresar el personal, García comunicó que se habían encontrado algunas “ situaciones que le llamaron la atención”, pero todo lo que se vio permanece en reserva de sumario.

La suplente sugirió pedir entrevistas con los menores, pero no se lo permiten a la entonces subdirectora García. Entonces se hizo una entrevista a la joven que hizo la denuncia inicial. Todo en menos de ocho días.

Detalló que existen videos en los que se ve cómo se llevan a los niños a una casa en la parte trasera del albergue, donde los metían junto con animales, para asustarlos.

Ante todo ese panorama, Perén dice que Carla García le dijo: “ diputada qué pena, hasta aquí llegamos nosotros. Yo ya no puedo tener injerencia porque la directora me dijo que eso no es mi función y ya yo no puedo hacer más nada…”

La denuncia se elevó al Ministerio Público (MP), en el mes de septiembre y nadie había llamado hasta la fecha, que lo hizo TVN Noticias, explica la suplente del diputado Juan Diego Vásquez. Tampoco se ha llamado a los involucrados de parte del MP.

"Cómo voy a accionar en algo que yo no me he dado cuenta que esté ocurriendo", así fue como reaccionó la gobernadora de Panamá, Carla García, quién en su momento fungió como subdirectora de la Senniaf, a los cuestionamientos sobre el caso de los menores de edad en albergues que fueron supuestamente víctimas de maltratos y abusos.

En su defensa, indicó que durante sus funciones no era la encargada de hacer la supervisión de los albergues.

Con información de Yannisse Vergara.