Diputada Rosas considera que 'existe falta de interés en rendir cuentas al país' por parte del Gobierno

Este lunes los ministros de Salud, Luis Francisco Sucre; Economía y Finanzas, Héctor Alexander y la ministra de Relaciones Exteriores, Erika Mouynes deberán responder un cuestionario de 21 preguntas que realizarán los diputados sobre el manejo de la pandemia y las estrategias en materia de recuperación económica.

A casi un mes de que en el pleno de la Asamblea se aprobara la comparecencia de estos ministros de Estado, son muchas las dudas que surgen sobre los temas antes mencionados y crece la expectativa por lo que pudieran responder quienes han estado al frente de la lucha contra la pandemia y la crisis económica.

Vea también: Ministros Sucre, Alexander y Mouynes comparecerían ante el Pleno de la Asamblea el lunes 8 de febrero

La diputada de Cambio Democrático, Ana Giselle Rosas, indicó que, desde la Asamblea se ve con preocupación la falta de rendición de cuentas de forma puntual en algunos temas y ahora surge una información sobre la solicitud de vacunas a Rusia, pero se desconocen los detalles de dicha solicitud y el costo de la vacuna.

“Desde el 11 de enero el pleno de la Asamblea aprobó citar a estos ministros y sentimos que se han demorado demasiado, entendiendo que la ciudadanía está esperando información que de forma oportuna puede ayudarnos a salvar vidas”, manifestó Rosas.

La diputada del circuito 5-6 de Chiriquí aseguró que hay temas como el hospital modular, las medidas de trazabilidad, la efectividad de las cuarentenas estrictas y la deuda pública adquirida, que aún no están claros y en los que se debe ser transparente.

Señaló que inicialmente es un cuestionario de 21 preguntas, pero se han ido sumando otras debido a las dudas que tiene la población sobre esos temas. Resaltó que es importante que como país conozcamos nuestra situación real y trabajemos juntos no solo en materia de salud, sino también en materia económica.

Rosas consideró que este gobierno ha llevado " mal la crisis de la pandemia", asegurando que “el nivel de contagio es demasiado alto para ser un país tan pequeño, si la población tiene más información puede colaborar más, los comunicados del Minsa llenan de confusión, información no oportuna, la trazabilidad no es efectiva y el bono solidario no alcanza”.

“Como dijo el Presidente, la gente ha tenido que salir a rifársela y eso no ha colaborado con el buen manejo de la pandemia. Tenemos dos Panamá en este momento: los que reciben bono solidario y los que reciben bolsa de comida, estamos generando mayor desigualdad”, aseveró la diputada.

Consideró que el incremento del bono que se realizará a partir de este lunes también se necesita en Chiriquí, Darién, Bocas del Toro, por lo que “no se puede seguir creando diferencias sociales dentro de Panamá en materia económica, social y de salud”.

Rosas sostuvo que en lo que va de la pandemia no se ha presentado un plan claro de recuperación económica que contenga varias alternativas y que sea sostenible, porque lo que está pasando en el mundo es muy cambiante.

“Son los recursos del pueblo panameño, son los recursos que la Asamblea aprobó para que fueran utilizados para el manejo de la pandemia, queremos verificar el uso de los traslados de partida, cuánto nos va a costar la vacuna de Rusia y su efectividad”, puntualizó.

Reiteró que existe una falta de interés de rendir cuentas a la población. “En este momento tenemos un solo presidente y un solo gabinete y ellos son los que tienen que rendirle cuentas al país”, concluyó Rosas.