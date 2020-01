Se enciende el debate sobre la necesidad de reformar el reglamento interno de la Asamblea

La exigencia de un nuevo reglamento interno para la Asamblea Nacional confrontó a los diputados. En este caso porque la comisión comenzó con hora y media de retraso.

“Los diputados que estamos a tiempo somos los que queremos discutir el reglamento. ¿Qué sanción tiene un presidente que llega tarde a todas sus reuniones? ¿Qué respeto hay para los diputados que llegamos a tiempo?”, manifestó el diputado independiente, Juan Diego Vásquez.

“Yo no llego tarde, sí estuve en la Comisión de Credenciales. El problema es que esta no es una escuelita. Él acaba de salir de una escuelita, acá no se maneja de esa manera”, respondió el presidente de la Comisión de Credenciales, Roberto Ábrego.

Hay 2 propuestas para modificar el reglamento interno. La primera, del diputado Vásquez, elimina de plano el voto secreto y a golpe de curul, también reglamenta las ausencias y duración de los diputados en las comisiones.

“Estoy dando pecho cada dos horas. No puede ser que diputados nuevos como nosotros estemos presentes a la hora que se nos indica, y los diputados PRD todavía no han llegado. Cuando nos llegan las observaciones de las hojas de vida de las personas, nos están llegando a último momento, o el mismo día, o con un día de anticipación”, relató la diputada de Cambio Democrático, Génesis Arjona.

Se cuestiona la resistencia de los diputados a discutir y modificar el reglamento interno. Y como no quieren cambiar, declara la exdiputada Ana Matilde Gómez, debe haber reglas.

“Si yo no tengo una conducta adecuada para llegar temprano, para ser puntual, para ser responsable, para no llevarme los fondos públicos, para no inventar contratos y quedarme con la plata, tiene que haber entonces herramientas y mecanismos de control. Todo el que sabe que ese mecanismo de control le puede poner freno a su enriquecimiento injustificado va a votar que no, o hacer lo posible para que eso no ocurra”, declaró Gómez.

La otra propuesta del presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, mantiene la forma en que hasta ahora los diputados acostumbran emitir su voto. Señala que el voto electrónico es primordial, pero no obligatorio, y reglamenta las licencias, entre otros temas.