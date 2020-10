Diputado Vásquez llama al director de la Policía Nacional a establecer 'ley y orden' en sus unidades

"Le pido respetuosamente al director de la Policía establecer "LEY y ORDEN" en sus unidades. Demasiados abusos reportados cada día", manifestó el independiente Vásquez en la red social de Twitter.

Agregó que el éxito de la gestión de Miranda está en la confianza ciudadana, por lo que debiese que "tomar distancia de las malas unidades y demostrar que el interés común es prevenir."

Le pido respetuosamente al Director de la Policía establecer LEY y ORDEN en sus unidades. Demasiados abusos reportados cada día. El éxito de su gestión está en la confianza ciudadana. Hay que tomar distancia de las malas unidades y demostrar que el interés común es prevenir. — Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) October 14, 2020

Los cuestionamientos de Vásquez siguieron en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea, durante el análisis del proyecto de Ley 199, que reorganiza el Ministerio de Seguridad, mismo que fue retirado este miércoles 14 de octubre, a petición de su proponente, el ministro Juan Manuel Pino. Esto, a fin de optimizar la iniciativa.

Y es que, a consideración de Vásquez la reorganización del Minseg debe de comenzar por la implementación de una política criminal, que se centre principalmente en establecer un mayor control a la Policía Nacional.

"Las unidades de la fuerza pública amparadas bajo el Ministerio de Seguridad (Minsg), tienen un importante problema… en este momento sobre todo, el cual se ha replicado en diferentes países de la región", dijo Vásquez refiriéndose a los casos de abuso policial que se han registrado en el país, de los cuales no se ha sabido del juzgamiento de sus actores.

El diputado resaltó un caso registrado hace unas semanas, donde en un retén se agredió grave y sexualmente a una mujer, "por parte de personas que llevan un uniforme al que antes de ponerse le rinden honor, como me toca a mi rendirle a la Constitución y a la Ley, pero que además visten Proteger y Servir… y la pregunta es... yo no he escuchado una sola actuación real y concreta para asegurar el adecuado juzgamiento".

Vásquez siguió sus cuestionamientos preguntando a los miembros del Minseg presentes en la comisión. ¿No creen que es el momento de empezar a redactar las normas, más allá del reglamento de la Policía, para ponerle fin a esos retenes que hacen?, que "unos son para coima y otros terminan en crueles actos y peor aún perpetrado por alguien jurado para proteger y servir".

Por último, el diputado pidió apresurar el paso para buscar seriedad a esa reorganización del Ministerio de Seguridad.

Cabe recordar que 2 policías están detenidos luego de ser imputados por violación sexual agravadacontra una mujer de 38 años. El caso ocurrió en Bethania y los Policías podrían ser destituidos en las próximas horas.

El Ministerio Público presentó pruebas y elementos suficientes para dejar detenidos preventivamente a 2 policías por la presunta comisión del delito de violación agravada, en perjuicio de una mujer de 38 años.

En la audiencia, los jueces confirmaron la medida cautelar de forma unánime, ordenando detención provisional y suspensión del ejercicio del cargo público.

Sobre las acciones que los agentes supuestamente realizaron en este caso, exdirector de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Jaime Abad, expresó que los nuevos integrantes de la policía deben pasar un proceso riguroso para su ingreso y evitar contaminarse estando dentro de la entidad.

"Es un seguimiento constante que se le debe dar a esos nuevos integrantes para evitar que secontaminen con el trabajo que realizan día a día estos uniformados y la tecnología es unaherramienta útil en este momento para que ellos puedan pasar algunas pruebas especiales y sabercómo se encuentran", agregó Abad.