Diputados aseguran que los viajes realizados no han sido para ‘pasear’ ni ‘rumbear’

Entre 2015 y junio de este año, se han invertido 2.1 millones de dólares en viajes al exterior para los diputados de la Nación.

El diputado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Javier Ortega, aseguró que "no ha hecho ningún viaje de paseo ni para rumbear y no he hecho ningún viaje para festejar. He hecho actividades que se me han mandado y con son competencia de mi papel como diputado de la Nación".

Ante las exigencias de rendición de cuentas, Ortega manifestó que tienen "todos los informes".

"A nosotros nos quieren como quien dice tirar a matar de alguna manera", expresó el diputado Raúl Hernández de Cambio Democrático (CD).

Por su parte, Héctor Valdés Carrasquilla de CD, recomendó a sus homólogos que "hagan lo propio, lo que demanda su responsabilidad y es enviarle al país informe detallado de que fuimos a hacer a esos eventos y que no se vea como político".

Entre los diputados que más viajaron al exterior estáN. Marilyn Vallarino, Luis Barría, Javier Ortega, Gabriel Zoto y José Castillo.

Con información de Xenia De León