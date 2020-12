Director de la ATTT dice que es 'necesaria' la extensión de contrato para mantenimiento de semáforos

Tras las fuertes críticas por la extensión del contrato con la empresa Kapsch Trafficcom Transportation S.A. para dar mantenimiento a los semáforos inteligentes por un costo superior a los 3 millones de dólares, en medio de la pandemia, el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Miguel Martínez salió en su defensa.

Martínez indicó que desde que tomó el puesto se ha dado seguimiento al sistema de semaforización que lo constituyen más de 200 semáforos y 5 mil dispositivos electrónicos para poder manejar el sistema de transporte en Burunga - Arraiján, Villa Zaita, Las Cumbres y Las Mañanitas.

Explicó que el mismo contrato está vigente desde el año 2007 y al mismo se le ha dado adendas durante el quinquenio 2009-2014 y posteriormente del 2014 al 2019, y ahora solamente se está continuando con la misma empresa bajo los mismos costos hasta mayo de 2021 cuando se hará una nueva licitación.

“Estamos reforzando nuestro equipo técnico para un futuro, nuestro equipo tome este rol dentro de sus deberes”, indicó Martínez, asegurando que no se trata de una contratación por amiguismo, solo que es una empresa que ha cumplido con su trabajo y es por ello que se da la extensión.

Resaltó que no se está cambiando nada en materia financiera, dentro de los 3.3 millones de dólares existen 800 mil dólares de imprevisto y se trata de una necesidad. En cuanto a las investigaciones contra contra la empresa, Martínez dijo que como aún no ha sido condenada no se puede satanizar.

Aclaró que esta extensión de contrato no se está dando en medio de la pandemia, sino que era algo que se había pospuesto por la pandemia, así como ha pasado con la foto multa y resaltó que a través de estos semáforos se tiene cierto control del tráfico de forma real.