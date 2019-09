ENA asegura que no financiará Cuarto Puente sobre el Canal

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) reveló este miércoles que no se involucrará en el financiamiento del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal, como se había dicho por el pasado gobierno.

Según el gerente de ENA, la única participación que tendrá ENA en cuanto al proyecto será en todo caso la administración de los peajes cuando la obra esté lista. Asegura que no tienen el dinero para financiar el proyecto.

“En este momento, no podemos agarrar ese financiamiento a full. El Cuarto Puente es un puente a cuatro o cinco años. Nosotros agarrar una deuda y cumplir con ella con los peajes que están dando los corredores, no va a dar porque tenemos obligaciones ya. Además, contractualmente no podemos endeudarnos”, detalló el gerente de ENA, Luis Alberto Ábrego.

La presidenta de la Comisión de Infraestructura Pública de la Asamblea Nacional, Kayra Harding, explicó que el revés con el financiamiento de ENA ocurrió luego que el procurador de la Administración, Rigoberto González, advirtió un concepto desfavorable sobre la emisión de bonos por la suma de 900 millones de dólares por parte de ENA.

“Para el procurador de la Administración no se podía emitir bonos con la garantía del Cuarto Puente porque es un proyecto. Entiendo que el ministro de Obras Públicas está en conversaciones o negociaciones con la empresa constructora para buscar el mecanismo de financiamiento de la obra. En este sentido, están trabajando que pudiese ser con pagos parciales por un monto aproximado de 500 millones de dólares. Ya esto tendría un avance del proyecto en el segundo o tercer año, ya no sería un proyecto, sino una obra más propiamente. Esta obra pasaría a manos de ENA”, manifestó Harding.

No es la primera vez que se conoce sobre inconvenientes en cuanto a la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal, proyecto licitado por el pasado gobierno a un costo de mil 500 millones de dólares. Según Harding, existe toda la intención que la obra sea una realidad.