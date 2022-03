CSS asegura que el 70% de los asegurados deciden acudir presencialmente a sacar citas médicas

Actualmente el 70% de los asegurados prefieren sacar sus citas de forma presencial en las distintas instalaciones de salud de la Caja de Seguro Social (CSS) , en vez de hacerlo vía web.

Alex González, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud, indicó que a la fecha se han otorgado más de 15 mil citas, incluyendo la atención en medicina especializada ya que a pesar de la pandemia la nunca ha dejado de atender en los temas de consulta,

“Hemos hecho más de 10 millones de consultas entre el 2020 y el 2021, más de 98 mil cirugías, tanto programadas como de urgencias, también en los periodos de pandemia. Se han hecho coordinaciones, y hemos empezado hacer turnos previos desde las 5:00 a.m., para que se empiecen atender a los pacientes en Registros Médicos y Estadísticas (REGES), volcando nuestro personal de atención al asegurado y de registros médicos, teniendo una buena aceptación”, agregó.

En cuanto a la situación que se dio en días pasados en la policlínica Dr. Santiago Barraza y el Hospital Dra. Susana Jones Cano explicó que se pudo corregir rápido y aproximadamente a las 10:00 a.m. ya no existían filas; esto demuestra que hay un compromiso para atender a la población y consideró que las personas en muchas ocasiones se desesperan un poco por los procesos, pero el mensaje es que las citas están abiertas durante todo el periodo, no tienen que ir específicamente un día para una cita.

Destacó que como institución es muy importante abordar el tema de las citas y la CSS ha avanzado mucho hacia los sistemas de digitalización, ya que inicialmente las personas sólo acudían presencialmente a sacar sus citas, y desde hace un par de años se habilitó el centro de llamadas que se ha estado perfeccionando en gran medida, pese a que algunas personas presentaban quejas.

González también se refirió a que se buscó ampliar esa modalidad de oferta y se construyó una página web, donde las personas pudieran acceder y sacar sus citas principalmente en especialidades médicas, medicina general y esto ha resultado muy positivo.

Muchas personas durante la pandemia aprendieron que las acciones vía web o digitales ahorran tiempo, no es necesario que el paciente tenga que ir a sacar una cita presencial, pero si el paciente acude, hay que atenderlo.

“Invitamos a los hijos y a personas que tengan más familiaridad con las páginas web y los sistemas informáticos, que ayuden a sus padres y abuelos para que puedan acceder y ver qué fácil es sacar a través de la vía web, una cita y una vez la soliciten, van a recibir después de 24 a 48 horas la confirmación de su cita”, dijo.

Hay algunas especialidades con mayor dificultad de espacio porque “no es un secreto que hay especialidades que son más escazas en el país, por ejemplo, cardiólogos, oftalmólogos, reumatólogos, son especialidades muy difíciles porque no tenemos suficientes especialistas, estamos trabajando en un plan de formación pero mientras estemos en esta situación, esas citas van a estar a dos o tres meses” manifestó.

Durante muchos años, la CSS manejaba el sistema de tele radiología que se enfocó en los temas de mantenimiento de los equipos existentes. Al llegar la nueva administración, se hizo un análisis de la situación que arrojó que muchos equipos necesitaban cambiarse, y se logró la aprobación para poner en marcha la renovación del parque tecnológico y radiológico de la CSS.

“Con la pandemia se renovaron varios de los tomógrafos que se hicieron de forma emergente y logramos colocar dos tomógrafos nuevos en el Complejo Hospitalario, habilitamos el del Hospital de la 24 de diciembre, y hemos estado colocando tomógrafos nuevos en Colón, en el HEPOT y esto ha resultado beneficioso”, añadió González.

Resaltó que actualmente la mayor queja que se tiene es con los equipos de resonancia magnética, porque como institución solo existen cinco 5 resonancias magnéticas en todo el país y ante la gran demanda. Estas resonancias están ubicadas en: Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, Hospital Dra. Susana Jones, Hospital Dr. Nelson Collado y Hospital Dr. Rafael Estévez cumpliendo una función específica.

“Estamos sobre la marcha de la aprobación con la Junta Directiva de un proyecto nuevo que incluya no solo la renovación de todo lo que es la parte de resonancia magnética, sino de colocar nuevos equipos de ultrasonidos, rayos X, equipos portátiles, que van a cambiar la dinámica de lo que estamos haciendo en la CSS y estamos muy optimistas, ya que mejorando la oferta podremos atender la gran demanda que tenemos”, puntualizó.