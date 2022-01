'Elemento político en el discurso debió obviarse', dice Cedeño sobre informe del contralor

Luego de que el contralor general de la República, Gerardo Solís, hiciera su informe de rendición de cuentas en el pleno de la Asamblea Nacional, el hecho de que no se haya permitido cuestionamientos por parte de los diputados ha sido criticado por quienes esperaban que sustentara sus conclusiones.

Para el abogado Ernesto Cedeño, quien ha señalado varias veces las actuaciones de la Contraloría, explicó que para cuestionar a una persona en la Asamblea se envía un cuestionario previo, sin embargo, el contralor se presentó de manera voluntaria y al no saber qué presentaría no se puede enviar un cuestionario, entonces no se aplica el cuestionamiento.

“No fue un informe como de repente 100% lo hubiera elaborado un equipo adecuado con las funciones del 280 de la Contraloría General de la República, hubo mucha justificación a la función gubernamental y eso dista mucho de la independencia que debe pregonar y seguir la Contraloría”, manifestó Cedeño.

Indicó que el elemento político del discurso debió obviarse.

A juicio de Cedeño, en el discurso hubo asesores políticos que se alejan mucho de la función de la Contraloría, y por ser algo inédito se debió aprovechar el momento.

Destacó que hubo varios puntos contradictorios en el discurso, donde señalaba que objetó el monto de algunos contratos que fueron reducidos, no obstante, dio un espaldarazo a los gastos de movilización y licencias sin sueldos.

“El hecho de que la Ley permita que los gobiernos locales se establezcan gastos de movilización fijos, eso no indica que no se pueda exigir rendición de cuenta. Esa tesis del contralor que para mí es incorrecta, de que no puede hacer nada porque tienen autonomía”, expresó.

El abogado dijo no se puede justificar el hecho de que los diputados tengan trabajadores comunitarios. “Necesitamos realmente un control adecuado de gastos públicos”, sostuvo.

Ponderó el hecho de que es la primera vez que la Contraloría General de la República va a hablar sobre su labor ante el pueblo panameño, pero rechazó el hecho de que no se entendió que estaba en una rendición de cuenta, señalando como despropósito decir que si la ley te permite hacer algo te puedes poner todo el dinero del mundo, reiterando que la Contraloría debe jugar su papel de fiscalizador y de control.