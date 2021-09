Desde el pasado lunes el Ministerio de Salud (Minsa) ha estado informando sobre la eliminación de algunas medidas como la obligatoriedad de hisopado al ingresar al país y la toma de temperatura, así como el levantamiento de las medidas de restricción de movilidad en algunos sectores, todo esto como resultado de la disminución de casos de COVID-19 y el avance en la vacunación.

Sin embargo, el doctor Julio Moltó, miembro del Consejo Consultivo del Minsa, señaló que el hecho de que se estén dando estos pasos no significa que el virus se ha ido, por lo que instó a las personas a seguir las normas de bioseguridad como el lavado de mano, distanciamiento físico y uso de la mascarilla.

“Ante las cifras que estamos teniendo de bajo contagio, de los porcentajes de positividad, los hospitalizados, los que están en cuidados intensivos y el avance de vacunación continua, es por eso que no hay área en el país que no tenga como mínimo un toque de queda de 12:00 a.m. a 4:00 a.m. o que se ya se haya liberado por completo en algunas áreas porque el porcentaje o la presencia de casos es nula”, explicó.

Sobre la eliminación de la toma de temperatura, Moltó dijo que se adoptó esta decisión porque las personas que pudieran tener temperatura de manera anormal no necesariamente están relacionadas con el COVID-19, y al contrario es baja la posibilidad de detectar a personas infectadas con esta enfermedad con una temperatura elevada.

Moltó reiteró que cerca del 50% de la población ya tiene las dos dosis de vacuna, pero la meta es de 80%, por lo que hizo el llamado a las personas a acudir a los puestos de vacunación que están habilitados a nivel nacional aunque no cuenten con cita.

Ante el inicio de actos masivos, recordó que para esto las personas tendrán que tener el esquema completo de vacunación y deben mantener el uso de las mascarillas.