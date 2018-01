Relacionados Embajador de EEUU en Panamá anuncia su jubilación

“Firmé un juramento para servir fielmente al presidente y su administración en forma apolítica, incluso cuando podría no estar de acuerdo con ciertas políticas. Mis instructores me dejaron claro que si creía que ya no podría hacer eso, me vería atado por el honor a renunciar. Ese momento ha llegado”, manifestó Feeley en el documento transmitido a la agencia de noticias Reuters .

Feeley, que fungió como embajador desde el 9 de diciembre de 2015 durante el gobierno del demócrata Barack Obama, abandonará el puesto el próximo 9 de marzo.

El Departamento de Estado, encargado de la diplomacia estadounidense y dirigido por Rex Tillerson, ha enfrentado serias críticas tras las renuncias de varios diplomáticos de carrera durante la administración Trump.

Tillerson lleva adelante un plan de reordenamiento y el propio Trump ha anunciado severos recortes presupuestarios. Sin embargo, la administración niega que exista una crisis interna.