Etchelecu dispuesto a responder a investigaciones del TE

Relacionados Fiscalía Electoral presenta denuncias contra Mario Etchelecu y Laurentino Cortizo

Ayer se informó que dicha instancia solicitó la apertura de la investigación al Tribunal Electoral (TE), no solo a Etchelecu, sino también al aspirante a la Presidencia por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Laurentino Cortizo, según información confirmada por fuentes internas del TE.

Etchelecu es investigado por el fiscal Eduardo Peñaloza por presunto proselitismo durante actos oficiales, mientras que a Cortizo se le investiga por la conferencia de prensa realizada el pasado 3 de enero, que fue calificada por muchos como promoción política.

El ministro dijo en Santiago de Veraguas, que no estaba muy claro de qué situación se trata. Si es por unas mochilas que se entregaron con muchos meses de anticipación, “antes de que entrara en vigencia la reforma electoral” o por su participación en la entrega de poco más de 700 títulos de propiedad por parte de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati).

“El tema de la participación en actos no me lo han podido explicar. Otras personas me han dicho que es por la participación de actos de entrega de Anati. Yo soy presidente de la junta directiva de la Anati y del Banco Hipotecario”, dijo.

El diputado panameñista, José Luis Varela defendió al ministro de Vivienda.

"Creo que no ha incumplido la Ley. Pero que se hagan las investigaciones correspondientes. Cortizo pagó cuñas para salir en televisión, lo que está prohibido. Cortizo violó la ley, si es que Etchelecu la ha violado”, sentenció el diputado.