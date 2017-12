Excontralor Weeden y Ubaldo Davis se enfrentan en redes sociales

“Estúpido bocón. Nunca he tenido cuenta alguna en el Caribe, calumniador y basura barata”, tuiteó Weeden.

Davis rechazó la invitación a agarrarse a puños, llamando “inmaduro” y "corrupto" a Weeden. “Típico cobarde”, respondió el hombre que una vez estuvo a cargo de fiscalizar los dineros de la nación. “Usas orina de otro para falsear resultados. Sabes mucho de droga cocainero”, remató Weeden.

Todo lo que digas pero jamás corrupto como tú y lo sabes

La disputa se volvió viral en redes sociales. Judy Meana, aspirante a diputada independiente compartió incrédula la serie de intercambios entre David y Weeden.

“Mal comienzas como candidata. Me arrepiento siquiera haber considerado apoyarte. Veo que te falta nivel”, le respondió el excontralor.

Meana tuiteó de vuelta, “Dios siempre me protege y por eso le pido todos los días que me aleje del mal. Me alegra saber que usted no me apoyará y que lo diga públicamente”.

Pensé que eran tweets falsos de @AlvinWeeden y @DavisZone. Al final me avisan que pasó con el supuesto cheque de la isla del caribe.

Varios de los tuits fueron borrados por Weeden, pero usuarios de la red social guardaron capturas de pantalla.

Ya te dijo cocainero , ya lo puedes demandar ,

Idiota la mano de chito solo me aruño. Mi telefono es 6676 8350. Llamame y enseguida nos encontramos y no sera con guantes maricon perdona vida

Idiota. Basura como tu la enfrento como lo hacian los hombres de honor. Bueno eso es pedirte mucho a ti. No te veo agallas y menos hombriaYa aburres

Y lo pago mi esposa . Pedazo de maricon