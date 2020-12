Experto considera que en seguridad vial se ha abandonado la formación del factor humano

Horacio Botta, experto en educación y seguridad vial, señaló que en tantos años que lleva hablando de seguridad vial, siente que no se ha avanzado mucho en esta materia, pero el Covid ha dejado la enseñanza de abrir la cabeza a nuevas formas de mirar el tránsito.

Señaló que en seguridad vial existen tres elementos claves: la infraestructura vial, el móvil, y el factor humano que es el punto en el que se ha prescindido de trabajar, sabiendo que justamente el factor humano es el causante de la enorme mayoría de los siniestros viales.

Para el experto, ha sido un error priorizar otros factores como la organización y el transporte, que no son menos importantes, pero se abandonó la formación de quienes se sirven del tránsito y el transporte que es el usuario.

“El desafío que tenemos post pandemia es tratar que la gente interprete qué acciones, cómo ponerse el cinturón, usar casco y simplemente seguir las normas esenciales que apuntan a reducir los siniestros. Serán la clave para poder controlar una pandemia que nos golpea desde hace muchos años”, manifestó Botta.

Indicó que otro error de los que hablan sobre seguridad vial, ha sido pensar que al decir lo que se debe hacer, el ciudadano común correrá a cumplir con estas normas, pero no es así.

“En Latinoamérica, cuando surge un problema que se vuelve incontrolable, la solución mágica es tirárselo a la escuela, es decir, lo que hemos hecho hasta ahora es tirarle a la educación formal los problemas que no podemos resolver en la sociedad y no está mal porque la educación formal es la trinchera en materia de mejorar la convivencia en la sociedad”, indicó.

Pero Botta reflexionó en que antes de cualquier ley que establezca la seguridad vial en las escuelas, primero se debe capacitar a los docentes y trabajar los contenidos de forma profunda. “La educación vial es una gran herramienta, pero no cualquier educación vial, sino que hay que definir los contenidos y la capacitación docente”, sostuvo.

Convivencia entre conductores, peatones y ciclistas

“Creo que en Latinoamérica no se ha pensado en una vía pública para que convivan los diferentes puntos de movilidad. Yo peleo mucho con los ingenieros que planifican las ciudades porque piensan en la movilidad de los vehículos y no en la convivencia de los vehículos y el peatón”, manifestó Botta, ante la problemática de la agresividad entre conductores con ciclistas.

Opinó que luego del COVID-19 viene la era del peatón por que no contamina, y existe menos riesgo, por lo que se tienen que planificar ciudades para que el peatón tenga espacios para circular. Además, hay que pensar en los ciclistas, pero no hay que apurarse con las bicicletas porque fomentar el ciclismo implica que un Estado que planifique una infraestructura adecuada para que no corran riesgo, de lo contrario se fomentarán las muertes.