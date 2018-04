Explican cómo funciona el app de seguro obligatorio de daños a terceros

Riesen recordó que a raíz del accidente registrado en La Cresta el 23 de octubre de 2006, donde fallecieron 18 personas, se implementó el uso obligatorio de la póliza.

Explicó que a pesar de que el seguro obligatorio está regulado desde el 2006, en la promulgación de la Ley 68 de 2016 se establece un nuevo marco regulatorio, que establece las pólizas contra daños a terceros. “El ser humano siempre necesita regulación, necesita ley”, resaltó.

Explicó que con esta aplicación hecha por la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Autoridad del Tránsito (Attt), Superintendencia de Seguros, con la participación de empresas aseguradoras, se puede conocer si el vehículo está en regla.

Manifestó que, con dicha herramienta, las personas van a poder consultar la vigencia de las pólizas, a manera de prueba, por 60 días, tanto en las páginas web de la Superintendencia de Seguros como de la Attt, como por la aplicación.

Detalló que en las páginas antes mencionadas o en la aplicación, el usuario encontrará un botón llamado “Valida Tu Licencia”, allí consignará su cédula y un número de control, que contará con 9 dígitos, que están en la parte inferior derecha de la licencia de conducir, con lo que, según Riesen, podrán tener un control de quién es la persona que hace la consulta.

“Desde un centro de operaciones, la autoridad puede saber quién cumple, quien no. Unos 200 mil vehículos no cuentan con seguro, el Estado panameño no tenía una cifra exacta antes de diciembre”, resaltó.

“Vienen otras innovaciones, pues estamos trabajando en una aplicación para el parte policivo amistoso”, agregó.