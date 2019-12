Familia, perseverancia y valentía, los héroes con historias más grandes que su discapacidad

El verdadero amor de familia no tiene límites, ni siquiera la discapacidad es capaz de romper ese lazo.

Eran los carnavales de 2016 cuando Nadeskha junto a una amiga deciden comprar un paquete turístico, abordan un autobús rumbo a Isla Colón en Bocas del Toro, pero los planes desde ese momento le cambiaron la vida.

“ Tengo exactamente tres años y medio de estar en silla de ruedas. Tuve un accidente que me ocasionó una lesión medular en la columna que no me permite caminar, ni movilizar mis piernas, ni sentir nada de la cintura hacia abajo”, compartió Nadeskha.

A pesar que Nadeskha ha tenido que adecuar su estilo de vida, ha encontrado junto a su familia, amistades y compañeros de trabajo, un nuevo propósito de vida, con el espíritu alegre y motivador que la caracteriza.

“ Es difícil adaptarse, pero en el camino uno va haciendo adecuaciones. Creo que el secreto está en las personas que te rodean. Empiezas a valorar a las personas que están contigo”, añadió Nadeskha.

“ Apoyen 100% a sus familiares en esa situación. Brinden mucho amor, mucho apoyo, mucho cariño para que echen adelante”, enfatizó la mamá de Nadeskha, Aida Castillo.

La discapacidad no conoce de edad ni estrato social. A veces trastoca la salud, como es el caso de Rosa Doens, quien a sus 14 años fue diagnosticada con esclerosis múltiple. A pesar de su enfermedad degenerativa, su familia ha sido el pilar fundamental para seguir disfrutando la vida.

“Mis hermanos, mis papás, fueron el motor siempre para mis altas y mis bajas. Ahora es muy importante para mi tener mi propia familia, tener a mi hijo, tener a mi esposo. Disfrutar ese momento íntimo que antes vi muy lejos de mi alcance”, manifestó Rosa.

El amor no tiene límites. Carlos Morales conoce el sentimiento a la perfección y disfruta compartir los mejores momentos de familia junto a Rosa y su pequeño hijo.

“ Todos merecemos también tener un compañero de vida, amar y ser amados. Muchas veces las personas al ver la discapacidad se asustan y no dan esa oportunidad al amor”, afirmó Jorge Morales, esposo de Rosa.

Al final, las personas con discapacidad y sus familias solo esperan que se establezcan políticas públicas inclusivas y que se cierren las brechas en la sociedad.