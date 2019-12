Los quejosos realizaron un cierre de la Avenida de Los Mártires y posteriormente se trasladaron a las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia, donde continuaron con la protesta.

Según argumentan los familiares de los detenidos, el lugar, “es una isla de torturas, en donde no hay medicinas, no hay estudios, no hay médicos, ni visitas familiares”.

Uno de los voceros de dichas personas, indicaron que los detenidos se mantienen actualmente en huelga de hambre, ya que tienen mucho tiempo sin recibir visitas y sin probabilidades de conmutar sus penas.