De 31 casos de alto perfil se han concluido 24 con vistas fiscales patrimoniales

Tribunal de Cuentas detalla estatus de casos de alto perfil

Detalló que el grueso de los casos de corrupción se dio en el Programa de Ayuda Nacional (PAN), donde se identificaron más de $150 millones en materia de lesión patrimonial. En total, en casos de alto perfil son 275 millones de dólares.

Informó que los 75 informes de auditorías de las juntas comunales y municipios, tienen identificado $25 millones.

Manifestó que de los 31 primeros casos de alto perfil, han concluido 24 con vistas fiscales patrimoniales, todas sin excepción y con llamamiento a juicio.

Explicó que su labor es dirigir la investigación patrimonial que se surte a partir de los informes de la Contraloría General de la República, en donde detectan la posible comisión de una lesión patrimonial (perjuicio al patrimonio del Estado).

“Una vez recibida la auditoría comienza un proceso que tiene unos términos establecidos en la Ley (de 4 a 6 meses). Casos de alto perfil son considerados complejos”, manifestó Guido Rodríguez.

Para el Fiscal de Cuentas, la figura de la prescripción consiste en castigar la inacción del acreedor en materia civil o del Estado en materia penal, patrimonial o penal electoral. “Si Estado ya inició la acción para investigar, tiene que interrumpirse la prescripción. En materia penal no ocurre eso”, puntualizó.

Señaló que los procesos no son instantáneos, por lo que no existe la justicia exprés. “Estamos como el cuello de botella, porque no es normal manejar 75 investigaciones al unísono”, resaltó.

Indicó que en los 75 informes no aparecen, por el momento, vinculados los diputados.

“Tenemos un presupuesto bastante limitado, de 3.1 millones anuales, sabemos que es un reto manejar esas investigaciones”, agregó.