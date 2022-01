La Fiscalía Electoral abrió una investigación de oficio al alcalde de Colón, Alexis Lee, tras las polémicas declaraciones, donde aseguró que los gastos de movilización y representación que se autoimponen alcaldes y representantes, son fondos utilizados por ellos para caminar sus comunidades, porque de lo contrario no saldrían electos.





“Casi todo el mundo camina en sus comunidades, sino no ganaran nuevamente. Alcalde que no camina, Representante que no camina, queda perdiendo por su corregimiento”, expresó Lee en las declaraciones que han sido foco de critica.

En su cuenta de Twitter el alcalde colonense respondió a la investigación abierta contra su persona por la Fiscalía Electoral y dijo que siendo responsable se presentará voluntariamente a la institución fiscalizadora para aclarar esta desinformación generada por la entrevista del día de ayer.