Funerarias de Panamá Oeste al límite, la crisis económica impide que las personas retiren los cuerpos

Tras diez meses de pandemia las morgues en la provincia de Panamá Oeste, sobre todo en La Chorrera y Arraiján están al límite. Las familias no tienen los recursos económicos para realizar las honras fúnebres, y la alta tasa de mortalidad semanal tanto por COVID-19 como de otras condiciones, provoca que los cuerpos se acumulen en las morgues.

Juan Nickray, propietario de la funeraria Santa María, manifiesta que antes de la pandemia los cuerpos demoraban máximo tres días en las morgues, sin embargo, ahora demoran hasta ocho días para retirarlos.

“Por muerte covid estamos recibiendo de 15 a 20 cuerpos por semana, además de otros que mueren por otras condiciones”, manifestó Nickray.

Nickray recalcó que hace falta más apoyo por parte del gobierno para las familias que realmente no tienen dinero.

“El Alcalde de La Chorrera y otros representantes se han acercado a donar dinero, yo he tenido que abaratar precios y hasta regalar el servicio, pero no he visto a ningún diputado decir vamos a hacer una ley para ayudar a esas personas”, sostuvo.

Recordó que, el presidente al inicio de la pandemia dijo que ayudaría a las familias afectadas, pero solo se está haciendo en la capital, y para Panamá Oeste "no han enfocado sus ojos".

“No sé por qué no se han acercado a conversar con los alcaldes de La Chorrera y Arraiján y con las funerarias del área para que pongamos nuestro granito de arena y poder ayudar a las personas de Panamá Oeste”, indicó.

La situación en Panamá Oeste ya había sido advertida por el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (José Vicente Pachar) por el aumento de muertes en actos violentos, por covid y otros padecimientos, además de la crisis económica que sufren muchas familias a causa de la COVID-19.