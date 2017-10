Ganar o ganar: el lema para este martes ante Costa Rica

"Lo único que queda mañana es ganar el partido", aseguró este lunes 9 de octubre en Noticias AM, al no descartar que ocurra un milagro: que Trinidad y Tobado gane a Estados Unidos y que la "Sele" asegure su pase directo a Rusia.

"¿Qué tenemos que hacer para ganar mañana? Salir concentrados. La selección tiene el apoyo del panameño. Ya mañana se escribe otra historia, otro partido. El último chance de que podamos aruñar el repechaje", añadió Shebelut.

El comentarista deportivo también señaló que el equipo costarricense no viene a regalar el encuentro, a pesar que las principales estrellas no figuran en la plantilla que viajó a Panamá. "Los jugadores que los van a reemplazar son titulares. (...) Mañana es un partido igual de difícil del que jugamos con Estados Unidos", comentó.

En caso de asegurar el cupo del repechaje, la "Sele" no tendrá un rival sencillo. Australia, según Shebelut, es un "equipo de nivel dentro de su zona".

Frustración y choque con la prensa

"No es el momento propicio para buscar culpables". Shebelut destacó, con esta frase, que es hora de concentrarse para el juego de mañana, tras la goleada en el Orlando City Stadium.

Para el comentarista, en el partido contra EEUU "todo se hizo mal, desde el planteamiento inicial del 'Bolillo' Gómez", lo que generó la frustración que desesperó a los jugadores, con ansias de marcar un tanto.

"Uno hace un resumen de todo lo que sucede en la eliminatoria y se ve que 'Bolillo' no ha tomado las mejores decisiones. Cuando cayó el segundo gol, se tenía que hacer un cambio urgente", agregó.

Shebelut, con relación al descontento con la prensa tras este encuentro, consideró que, de ser parte de la federación, no hubiese permitido que los jugadores dieran declaraciones.

"En ese partido todos estábamos caliente. Imagínate los jugadores y la prensa que estaba ahí viviendo el momento", destacó en Noticias AM. "Blas Pérez no reaccionó de esa manera, Román Torres tampoco y un jugador sí lo hizo. No lo quiero justificar, estuvo mal".