Gobernación de Panamá ordena cierra de operaciones en Mercado Agrícola Central

“El Informe Técnico No. SINAPROC-DPM-997 de la Dirección de Prevención y Mitigación de Desastres y el Informe Técnico No. ZRPC-OCINF 463-18 del Benemérito Cuerpo de Bomberos, declaran la existencia de estructuras que pueden colapsar y conexiones eléctricas que no cumplen con las medidas de seguridad, sistemas de alarmas y extintores requeridos, lo que representa un riesgo para la vida de los comerciantes y consumidores que allí concurren”, detalló un comunicado oficial.

El MAC fue construido en 1984, Sinaproc considera que actualmente las estructuras podrían no ser seguras para los comerciantes y visitantes.

La Cadena de Frío se pronunció destacando que el nuevo MercaPanamá tiene las puertas abiertas para recibir a los arrendatarios del MAC.