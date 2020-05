Gremios médicos: 'no es posible que pretendan que la gente trabaje 12 o más horas sin paga'

“ Lo de la pandemia, pues mire, realmente, la primera información fue que los turnos de contingencia no eran pagados. Nosotros trabajamos todo el mes de marzo sin cobrar un solo turno. Para abril, se nos anunció que se pagaba todo aquello que estuviera por encima de las 40 horas naturales de labor. Tomamos varios turnos de contingencia que sobrepasaban las 40 horas y eso también lo pusimos para que se nos fuera pagado”, manifestó Julio Osorio, de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal).

“ La contingencia en horarios regulares, donde se está haciendo por grupo de trabajo, esa no se paga y no tiene por qué pagarse. Es una contingencia que reemplazó la consulta externa. La contingencia de urgencias, de horarios fuera del regular, esa sí se está pagando y se tiene que seguir pagando. No es posible que pretendan que la gente trabaje 12 o más horas sin paga”, afirmó Fernando Castañeda, de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la CSS.

Desde la Comenenal indican que también el Minsa y la CSS deben pagar los turnos y horas extras adeudadas a médicos desde meses antes que llegara el coronavirus a Panamá.

“ Antes de la pandemia, había deudas de algunos turnos. Pero la Caja casi siempre se pone al día en sus compromisos. Donde había más problemas era en el Ministerio de Salud, que adeudaba turnos, especialmente en áreas apartadas”, añadió Osorio.

A través de un comunicado, la CSS informó que el gobierno central aportará una " partida extraordinaria" para que la entidad pueda hacer frente al pago de los turnos del personal sanitario que atiende la pandemia del coronavirus.

La CSS había anunciado recortes y reducción de jornada, dado que registraba 85% menos en la recaudación del último mes de la cuota obrero-patronal.

De acuerdo con el comunicado de la CSS, se exige que todo turno adicional deberá ser sustentado y firmado por el director de la unidad respectiva.