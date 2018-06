Advierten que 'hacer justicia no es lo mismo que venganza'

Según el abogado Rubén Castillo, hasta ahora todo el proceso se ha manejado con corrección y el hecho de transmitir en vivo da mayor legitimidad, además se tiene que garantizar que se cumplan con todos los derechos y se le den las garantías a la persona que está encausada.

Recordó que está vigente el principio de la presunción de la inocencia hasta que haya una condena y se debe respetar dentro de la estructura de legalidad.

Aclaró que cuando se habla de justicia, se tiende a pensar que es venganza cuando no es así, sino que se trata de la aplicación de la ley.

Agrega que hay personas que piensan que pueden estar por encima del imperio de la ley y de la justicia y ello no puede ocurrir en un Estado de derecho.

Castillo manifestó que los magistrados tienen que hacer el esfuerzo supremo para separar el delito del tema político porque hubo quienes fueron afectados por las escuchas y ese es un hecho concreto.

“ Eso es meterse en la intimidad del ciudadano y es un delito predisponente del totalitarismo…”, recalca Castillo.

El juzgado tiene que ver el caso con los criterios lógicos y las reglas de la experiencia y llegar a conclusiones haciendo abstracción de la condición dice el abogado.

También dijo que en un estado de derecho las personas no pueden tener privilegios cuando acuden a la justicia y no pueden ir más allá de lo que dice ley y no importa cuál sea la denominación, antecedentes o condiciones que hayan servido con anterioridad a la situación legal.

Cree que han existido garantías y que el proceso ha sido claro y las partes han tenido la oportunidad de hacer sus observaciones.

En tanto, el analista político Olimpo Sáez, expresa que decir que es un perseguido, es parte del componente político que ha usado y seguirá usando Ricardo Martinelli durante el juicio y aclara que no tiene otro argumento y todos los indicios los señalan.

De acuerdo con Sáez, se ha visto a un Martinelli desafiante con la justicia y no se ha visto a otros exfuncionarios en ese plan.

Recuerda que han existido dos mandatarios panameños en circunstancias parecidas, Arnulfo Arias y Manuel Antonio Noriega y a ninguno de los dos se le vio la actitud que ha tenido Martinelli.

Sáez sostuvo que Martinelli tiene una batería que no ha disparado y cuando se sienta acorralado usará todo lo que aún no se ha revelado, ya que no tiene otras defensas que no sea el discurso político.

Castillo explica que el próximo lunes 25 de junio, en la audiencia de acusación y solicitud de juicio a Martinelli, se verán las pruebas y elementos que servirán para la parte acusadora y la defensa y deja claro que la condición de cada persona que ha estado afectada por ese tipo de delito no está en el debate jurídico.

“ Será la autopista para entrar en el fondo y ver lo que quiere la sociedad, que es llegar a la verdad” dice el abogado.

Sentenció que no se pueden aceptar las escuchas telefónicas porque solo se veían en regímenes totalitarios como la Unión Soviética, además alteran la convivencia pacífica de un estado democrático.