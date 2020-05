Hospital Panamá Solidario aún no inicia operaciones, se desconocen detalles de su equipamiento

Ya se designó a la directora del hospital integrado Panamá Solidario, que inició labores la semana pasada. Sin embargo, todavía el hospital no empieza a funcionar y se desconocen los detalles de su equipamiento.

Hace 22 días que fueron entregadas las llaves del hospital que se construyó en Albrook para atender pacientes con COVID-19, en un acto donde participó el presidente Laurentino Cortizo. Todavía no se ha anunciado cuándo empezará a recibir pacientes.

Este miércoles, el viceministro de Salud, Luis Sucre, explicó que inició el protocolo para el traspaso de la obra del Ministerio de Obras Públicas al Ministerio de Salud, porque si no se cumple este proceso, no puede empezar a funcionar.

“Esto como un mecanismo para establecer todas las medidas necesarias y poder utilizar esta nueva instalación hospitalaria cumpliendo con las normas de seguridad y permisos gubernamentales”, explicó Sucre.

Hace más de un mes y medio, exactamente 49 días, inició la construcción de este hospital. No fue hasta este miércoles 6 de mayo cuando se publicó en Panamá Compra el contrato con la empresa Smartbrix Centroamérica, S.A, donde se indica que el costo de la obra fue de 6.9 millones de dólares. Este contrato no incluye el equipamiento del hospital, que está a cargo del Ministerio de la Presidencia. Los detalles de estas compras no han sido publicados en Panamá Compra.

“Decir qué porque hay que comprar algo de forma urgente, no se puede hacer transparentemente es faltar a la verdad. Tiene que hacerse transparentemente, aunque sea urgente. Compremos al precio justo para todos en un caso de emergencia nacional”, sentenció Carlos Barsallo, de Transparencia Internacional.

El costo de los 6.9 millones de dólares incluye la estructura modular, iluminación, acondicionamiento, sistema eléctrico, equipamientos de baños y sistemas de detección de incendios, entre otras especificaciones. Según el cuadro de cotizaciones, Smartbrix Centroamérica era la única empresa que indicó que podía completar la obra en 30 días.