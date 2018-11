‘El Idaan no se va a privatizar’: Juan Felipe De La Iglesia

El administrador del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Juan Felipe De La Iglesia, aseguró que esta institución no será privatizada.

“Este Gobierno ha sido categórico el tema de que el Idaan no se va a privatizar, el modelo económico no funciona en este momento para una privatización y mucho menos un modelo social. El panameño no busca una institución privatizada sino fortalecida”, enfatizó.

De La Iglesia manifestó que en este momento no tienen ningún tipo de consultoría con una empresa colombiana que esté evaluando los diferentes sectores y plantas potabilizadoras de la institución, tras audios que circularon en redes sociales donde se aseguraba que la institución será privatizada.

La realidad es que desde hace 36 años no se cambia la tarifa para el servicio de agua potable en el país, mientras que el servicio para el funcionamiento de la planta de tratamiento de agua no se cobra.

“Hoy en día toda esa planta depuradora de aguas negras de Juan Díaz y saneamiento de la bahía, trabaja completamente subsidiada. Obviamente el modelo económico es desgastado, donde nuestro mayor insumo es la electricidad y cuantas veces ha aumentado la electricidad en 36 años”, explicó.

De La Iglesia reconoce que ante la falta de recursos, es más difícil realizar los mantenimientos preventivos, convirtiéndose en un “círculo viciosos que de una u otra forma ha llevado a tener una institución un poco débil”.

A pesar de que el cobro de los servicios ha mejorado, aún hay personas que tienen una cultura de no pago, por lo que han tenido que salir a cortar el servicio.

“Yo he recibido llamadas de personas que le hemos cortado, que son personas que no se justifica de ninguna forma. Personas allegadas a mí, allegadas a cierto círculo social y definitivamente lo que eso te da sentir es que, desde lo más alto de la sociedad hasta lo más bajo, la cultura es de no pago”, aseveró el administrador del Idaan.

Construcción de nueva potabilizadora

Muchos cuestionamientos han surgido por la construcción de la planta potabilizadora de Gamboa, ya que algunos cibernautas aseguran que parte del camino de cruces se ha visto seriamente devastado.

“La planta potabilizadora de Gamboa, es la más grande que estamos construyendo hoy en día, va a producir 60 millones de galones diarios y va a ser inyectado a la red en Condado del Rey para la ciudad de Panamá. Esta planta es sumamente necesaria no solo para fortalecer el suministro de agua en la ciudad sino también para permitir que a Chilibre se le dé el mantenimiento sin tener que vivir las consecuencias”, señaló De La Iglesia.