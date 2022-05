Incentivos fiscales para el turismo sumarían más de $600 millones, según Stoute

El proyecto de ley que busca otorgar "incentivos fiscales" a cuatro grupos económicos para desarrollar proyectos turísticos en el país sigue generando polémica y rechazo en la sociedad, debido a que el costo total de la obra sería sufragado con impuestos del Estado.

Eugenio Stoute, analista político, es uno de los que ha firmado la solicitud al presidente de la República, Laurentino Cortizo, de no sancionar el proyecto de Ley 789, ya que considera que se le causará un enorme daño al erario, asegurando que entre lo que se ha declarado y solicitado suman 620 millones de dólares, o sea, que el pueblo financiará 620 millones de dólares que solo beneficiarán a los empresarios, es decir la inversión les saldrá completamente gratis.

Explicó que este proyecto deroga la Ley 122 de 2019 y modifica la Ley 80, pero, sobre la primera ya existe una impugnación por inconstitucional en la Corte Suprema.

Para Stoute, el presidente Cortizo tiene la opción de no sancionar la Ley y dar un giro de timón a su gobierno, y en caso de que el partido busque una reelección, algo que no es un secreto para nadie, lo más conveniente es que se le asesore y no sancione la ley.

Destacó que este proyecto de Ley 789 no beneficia a los pequeños emprendedores de turismo del país, además, resaltó que no existen estudios que justifiquen o den sustento a la iniciativa. Rescató que sería importante que el Ministro de Economía y Finanzas se manifieste antes de que se sancione la ley.

Agregó que tampoco se dice cuándo se deben otorgar los créditos fiscales, si antes, durante o después de la inversión, y mucho menos establece maneras de fiscalizar el uso de los dineros en la inversión.

Reconoce que con la situación que atraviesa el país, es necesario pensar en turismo, pero no de esta manera, sino en carreteras, servicios públicos y hoteles pequeños, no en megaobras donde el inversor no va a poner ni un solo centavo, algo que es inaudito.

Concluyó diciendo que este es un proyecto que ofende a la ciudadanía y que el administrador de Turismo, Ivan Eskildsen sabe la razón por la que no se debe sancionar este proyecto.