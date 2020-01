Cortizo brinda un informe sobre 'desastres', 'deudas' y sin banda presidencial

Relacionados Diputado Castillero vuelve a prometer modificaciones al reglamento de la Asamblea

La intervención de Cortizo empezó con una metáfora sobre la realidad en la que su administración encontró las finanzas del Estado. Describió a Panamá como una vivienda donde se deben 10 años de hipoteca, que debe la luz, el agua, con la nevera dañada y donde el techo está lleno de huecos que generan goteras.

“ Esa casa, esa familia es el país que recibimos (…) En los últimos 10 años la deuda pública se triplicó de 11 mil millones de dólares a 30 mil millones de dólares. Esto equivale a una deuda de 22,300 balboas por hogar”, destacó Cortizo.

Para el Jefe de Estado panameño todas esas deudas debían ser enfrentadas para poner en movimiento la economía, por lo tanto, su administración colocó dos mil millones de dólares en bonos en mercados internacionales a intereses bajos. Lo cual se traduce en más deuda.

Las deudas no solo estaban en materia financiera. La institucionalidad, la justicia y la lucha contra la corrupción, también fueron " desastres" que encontró su gobierno que tomó las riendas del país el 1 de julio de 2019.

“ Desde el punto de vista institucional, encontramos un ejecutivo que irrespetó el equilibrio de poderes, una democracia distorsionada por mecanismos antidemocráticos, corrupción a niveles nunca vistos, y la desorganización, improvisación fue la conducta de los últimos gobiernos”, destacó el Mandatario.

Un discurso cargado de promesas de mejores días en materia de salud, educación, seguridad y de construcción de nuevas infraestructuras viales a nivel nacional.

Cortizo explicó la razón por la cual no usó la banda presidencial. Dijo que desde que asumió el cargo decidió llevar la banda en su corazón. Un comentario romántico y que son acostumbrados en las intervenciones públicas del Presidente.

Sobre la Caja de Seguro Social (CSS), Cortizo fue categórico. “No será privatizada”, fueron sus palabras.

“Sobre el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte... tan pronto se tengan todos los estados financieros auditados por Contraloría y el Informe Técnico Actuarial se convocará a un gran diálogo nacional (…) A los asegurados les digo: no tengan el más mínimo temor por el futuro de la Caja”, aseveró.

Ante la Asamblea Nacional y las personas que veían el discurso por televisión nacional, Cortizo Cohen reconoció que deben tomar acciones en materia de seguridad y que la cifra de homicidios ha aumentado en comparación con el año 2018.

“ Desafortunadamente en el tema de homicidios contando los 14 del incidente de La Joyita el año pasado hubo 37 homicidios más que en el año anterior (…) Asimismo de julio a diciembre de 2019 se incrementaron los decomisos de drogas en 12 toneladas en comparación con el mismo periodo del año 2018”, dijo Cortizo.

Enumeró los 125 puntos que debe cumplir su administración que culmina en el 2024 y reconoció el trabajo de sus ministros, pero además, destacó que “ hay cosas que mejorar”. También le dedicó un espacio de agradecimiento a los diputados por aprobar una serie de paquetes de leyes que eran necesarios en los primeros meses de su gobierno.

Las reformas constitucionales que ahora pasarán a un gran diálogo nacional que será dirigido por el Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD), fueron por unos breves minutos tema del informe presidencial.

Las conocidas frases de campaña: “ Uniendo fuerzas, sexta frontera, lucha contra la desigualdad y buen gobierno” estuvieron presentes en varias ocasiones.

Cortizo se mostró optimista para el 2020 que apenas empieza. Llamar a los presentes y al pueblo panameño “ amigos y amigas” estuvo a cada momento en sus palabras, que culminaron cuando dijo que se siente satisfecho de servir al país y que “ no se rinde (…) No vamos a permitir que el país pierda y no podemos seguir postergando las soluciones”.