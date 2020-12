Inspeccionan hospital de campaña en Panamá Oeste, podría estar listo la próxima semana

El director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, realizó un recorrido este sábado 5 de diciembre, en el área donde será instalado.

Junto a su equipo de trabajo, Lau Cortés recibió un informe detallado de los avances del trabajo que se realizan en un área contigua a la Policlínica Dr. Santiago Barraza, en La Chorrera, donde se instalará el hospital con capacidad para 40 camas.

El director de la CSS señaló que se está revisando el plan de contingencia que se ejecuta ante el repunte de casos.

“Se está instalando un hospital campaña donado por el gobierno de Estados Unidos, el cual tiene 40 camas, se está revisando la logística, se están haciendo adecuaciones e instalando los baños para instalarlo el día lunes”,

También se trabaja en un plan alterno, preparando áreas que podrían convertirse en espacios para atender pacientes y se está reconvirtiendo el área de salón de operaciones y recobro para poner ocho camas de cuidados intensivos.

Lau Cortés fue tajante en decir que de nada sirven todas las adecuaciones que realicen, si la población de Panamá Oeste no sigue las medidas de bioseguridad, además, envió un mensaje alto y claro a "no hacer fiestas desenfrenadas donde no utilizan las mascarillas y no hay distanciamiento".

De igual forma la Dra. Herminia Mariscal, directora Institucional de la CSS en Panamá Oeste, mencionó que este proyecto es un desahogo para la población asegurada de esta provincia e hizo un llamado a las personas para que respeten las medidas de bioseguridad y mantengan su burbuja familiar.

Espera que a partir de la próxima semana pueda estar lista dicha instalación.