Saint Malo se reúne con secretarios del Tesoro y Estado de EEUU

La grave crisis en Venezuela y el avance de Panamá en la actualización de su plataforma financiera fueron algunos de los puntos abordados.

En la reunión con Pompeo, De Saint Malo repasó la agenda económica y de inversiones entre Panamá y EEUU, y el desarrollo de los programas de cooperación.

Sobre el panorama regional, ambos compartieron su preocupación por la crisis económica, social y humanitaria en Venezuela, así como la importancia de continuar trabajando para restablecer el orden democrático.

Pompeo reconoció la lucha de Panamá en materia anticorrupción y por el “gran paso dado” para evitar el uso de naves con bandera panameña para actos ilícitos, destaca una nota de la Cancillería.

En tanto, el secretario del Tesoro, Mnuchin compartió a Saint Malo que se ha seguido de cerca el avance del país en la actualización de la plataforma financiera panameña y la adopción de nuevas leyes.

Mnuchin reiteró la disposición del gobierno de Estados Unidos de seguir “trabajando de la mano en la implementación de estas normativas”.

This afternoon, @SecPompeo welcomed #Panama’s Vice President and Foreign Minister @IsabelStMalo to the State Department. @CancilleriaPma@USEmbPAN@EmbPanama_USpic.twitter.com/0jmsx6a41d