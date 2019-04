Mirla De Sedas caminaba por la estación del Metro del Santo Tomás, abrumada porque su hijo había sufrido un accidente en la escuela cuando repentinamente vio el sobre. Lo recogió sin saber que contenía dentro.

Decidió abrirlo y se encontró con el cheque. Era por una cuantiosa suma y estaba acompañado de documentos personales con el mismo nombre, pero sin datos de donde ubicar al dueño.

“Lo entregué porque me puse en el lugar de esa persona y me imaginé cómo se sentiría. Y eso no era mío”, manifestó Mirla.

Ante la preocupación personal que Mirla tenía por la salud de su hijo, no supo que hacer. Luego pensó en la necesidad que tendría la otra persona y decidió agotar todos los recursos hasta dar con el dueño del cheque.

“La mejor manera es entregarlo porque eso no es de nosotros. No se sabe para qué sería, una medicina, una enfermedad”, añadió.

El cheque le pertenecía a Ricaurte Leoteau, colaborador de Cable & Wireless, quien lo había extraviado el pasado jueves y estaba preocupado porque el dinero formaba parte de las bonificaciones ganadas por su arduo trabajo.

“La primera impresión cuando perdí los documentos es que no los iba a recuperar. Cuando recibí la llamada de la persona interesada en devolverlo pensé: wao, existe gente honesta”, relató Ricauter.

La lección que nos dio Mirla es que en Panamá todavía hay personas que a pesar de tantos problemas pueden pensar primero en hacer el bien y practicar la honestidad.