'Logística de vacunación debería ser más amplia y abarcadora', según Xavier Saéz Llorens

El infectólogo Xavier Sáez Llorens, resaltó la necesidad de reestructurar el plan de inmunización, de acuerdo vayan llegando al país más dosis de vacunas y consideró que una vez esto ocurra debería ser abierta y sin necesidad de citas.

Sin embargo, actualmente está de acuerdo en que las personas se registren, porque permite obtener un certificado válido de vacunación y tabular todos los datos de eficacia, seguridad de vacunas y de infecciones que puedan ocurrir todavía en personas incompletamente vacunadas.

Vea también: Estos son los centros de vacunación con Pfizer para pacientes crónicos mayores de 16 años

“Apenas llegue la cantidad de dosis prometidas, la logística debería ser mucho más amplia y abarcadora”, dijo.

Agregó en cuanto a la vacunación de pacientes con enfermedades crónicas, que este proceso se ha dado en función de la cantidad de dosis que hay disponibles al momento y lógicamente, hay que vacunar en primera instancia a quienes tienen más probabilidades de hospitalizarse y fallecer.

A juicio de Sáez Llorens, ha habido un poco de inequidad nacional, puesto que algunas provincias se han beneficiado más de la vacunación que otras, lo que en teoría no debería ocurrir.

“Entiendo la logística de que si en un área o una comunidad hay demasiados casos, no solo hay que intervenir con vacunaciones rápidas, sino con todas las medidas no farmacológicas, distanciamiento, mascarillas, pero lógicamente hace falta más equidad en el país y no dejar a algunas provincias desprovistas”, indicó.

Vea también: Se inician jornadas masivas de vacunación en varios puntos del país

Puso como ejemplo lo ocurrido en la región de Azuero, en donde menor cantidad de casos había, pero ya en las últimas semanas se ha disparado siendo una de las más preocupantes. “Si hubiésemos tenido una buena vacunación en Azuero, sobre todo de personas vulnerables, a lo mejor pudiéramos evitar hospitalizaciones y fallecimientos en esta área”.

Sobre el número de personas infectadas menores de 60 años, el doctor sostuvo que definitivamente la pandemia ahora “tiene un rostro más joven”, un fenómeno mundial.

Casos de virus sincitial

El pediatra también indicó que desde marzo en el hospital del Niño, se han estado presentando niños con el virus respiratorio sincitial y actualmente la mayoría de los menores que están hospitalizado con problemas respiratorios son a causa de ese virus.

Este virus no tiene vacuna, tiene formas de prevención, lo que afecta la disponibilidad de camas.

Investigación por vacunación ilegal

Vea también: Minsa ordena investigar vacunación clandestina en Coco del Mar

Por otro lado, Saéz Llorens opinó que debe haber una investigación más objetiva con relación al caso de la vacunación ilegal en Coco del Mar.

"Esta trama me parece tan cándida y se me hace difícil que la gente se la crea, hay demasiadas situaciones que todavía no han tenido respuestas", recalcó.