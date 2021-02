Médicos piden no se retrase la segunda dosis de vacunas contra COVID-19

Por Kayra Saldaña (Periodista)



Surge descontento en asociaciones médicas por la supuesta postergación de la aplicación de una segunda dósis de la vacuna contra covid-19. Aseguran que ponen en riesgo la salud del personal sanitario. Mientras que el Ministerio de Salud lo desmiente.

Este lunes el gobierno anunció la confirmación de la llegada de la segunda remesa de vacunas contra covid-19 de la farmacéutica Pfizer. Pero paralelo al anuncio circularon en redes sociales notas de entidades de salud que detallan que el personal ya vacunado con la primera dosis tendría que esperar al menos unas tres semanas más para completar su inmunización, situación que ha generado reacciones.

Juan Carmelo Wong, presidente de la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás indicó que estarían jugando con la salud de todos.

" Si el embarque que debe llegar no es utilizado para la segunda dosis, la atención en las salas covid se puede ver comprometida". "No hagan tonterías, ni quieran jugar vivo, el personal del Hospital Santo Tomás no lo va permitir", aseguró.

La Asociación Panameña de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, también se pronunció y cuestionaron el posible incumplimiento de protocolos internacionales en la segunda dosis de la vacuna contra covid-19 de Pfizer y que no hay datos que demuestren que la protección de la primera dosis se mantenga después de 21 días.

El expresidente de esta asociación Alfredo Matos señaló que " La primera dosis mas o menos alcanza un 60% de protección, pero a medida que se prolongan los días y las semanas después de la fecha que debiste haber recibido la segunda dosis, la cantidad de anticuerpos empieza a decaer". "Y ese 60% va a un 50% o 40% y hay también reportes de problable mutación del virus si la segunda dosis se pospone demasiado tiempo". "Además el fabricante no ha recomendado que la segunda dosis se postergue más allá de tres semanas".

Ante las dudas, el doctor Eduardo Ortega asesor de vacunas en Panamá respondió que sí se vacunara a todo el personal de salud, incluyendo la puesta de la segunda dosis. Agregó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el intervalo de vacunación es entre tres y seis semanas.

En su cuenta de twitter el Ministerio de Salud explicó lo siguiente: Reiteramos que la segunda dosis de vacuna al personal sanitario de primera linea, será aplicada a partir de los 21 días transcurridos. Siguiendo con la estrategia continua de vacunación, se aplicará la primera dosis segun la priorización, tal como ha sido establecido.