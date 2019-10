Tres casos son en Panamá y uno en Chitré, este último ya tiene un proceso judicial.

''Antiguamente esto se quedaba así, ahora por Ley y convicción se saca a flote lo que está sucediendo'', manifestó Ulloa, quien pidió perdón por lo ocurrido.

Monseñor Ulloa indicó que dentro de la iglesia los casos son investigados por la Congregación de la Doctrina de la Fe, quien también se encarga de dictar la pena en el Derecho Canónico.

''La pena no la ponemos nosotros, la pena la pone la Congregación de la Fe, después de todo un proceso de investigaciones y acusaciones formales'', indicó Ulloa.

"En estos últimos 10 años, hemos separado a 8 sacerdotes, la misma Doctrina ha dado la sentencia", indicó Ulloa en un conversatorio en procesos canónicos.

Monseñor Ulloa considera que "si no hay pruebas concretas y no hay una acusación formal, solo queda en una mera acusación y no hay proceso para investigar. Las denuncias tienen que estar sostenibles".

"Un sacerdote no es un ángel, es un hombre", expresó el monseñor Ulloa, quien confirmó que se han separado a ocho sacerdotes vinculados a casos entre delitos sexuales y de otros casos".