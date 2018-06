Monseñor Ulloa reacciona sobre actividades de la comunidad LBGTI

Sin embargo, el alcalde José Isabel Blandón dijo que las autoridades lo único que pueden hacer es garantizar el derecho de todos, incluyendo los de la comunidad LBGTI.

La comunidad LGBTI recientemente izó su bandera de la diversidad sexual en la Plaza de la Independencia, en el Casco Antiguo. Así iniciaron las actividades relacionadas con la Marcha del Orgullo Gay, que se realizarán el próximo 30 de junio.

Esta iniciativa coincide con la celebración del mes de familia por parte de la iglesia Católica, lo que provocó la reacción de Monseñor Ulloa.

“Sobre esa nueva ideología que quiere trastocar los valores que hemos hecho como nación, invitamos a las autoridades a escuchar lo que el pueblo quiere”, expresó Ulloa.

En tanto las autoridades advierten que ellas deben velar por el respeto de los derechos de toda la población, incluso la comunidad LGBTI.

“No es porque el alcalde esté o no de acuerdo, lo que no se puede negar el derecho de expresarse”, expresó el alcalde Blandón, en respuesta a los permisos otorgados para las actividades.

Monseñor Ulloa también reaccionó por la izada de la bandera gay en el Casco Antiguo, lugar donde el jefe de la iglesia Católica celebraría el Corpus Christi.

“Que esto no suene jamás a discriminar, la iglesia tiene claro que no podemos a nadie discriminar, pero no podemos aceptar que estas nuevas ideologías sean impuestas”, aseguró Ulloa.

Dentro de las actividades del orgullo gay, está el festival "Si hay amor, hay familia", cuyo lema es la familia en toda su diversidad.