Morosos con la CSS podrían ser incluidos en lista de la APC

El director nacional de Ingresos de la CSS, Marco Aurelio Testa, reveló que hasta el mes de julio la cifra de empleadores morosos con la institución era de 44 mil, una deuda que asciende a 318 millones de balboas. Es por esto que a partir del mes de enero estas personas serán reportadas a la APC.

“Estamos haciendo todas las gestiones para que se incorpore a la APC el listado de todos los empleadores morosos con la institución”, afirmó Testa.

También se verificará información de los representantes legales de estas empresas morosas con el Registro Civil, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). No se descarta que se incluya la información en el “Pele Police”.

“Estamos tratando de analizar y buscar todos los medios que nos sirvan de apoyo para ir recuperando esta morosidad”, añadió Testa.

La mayor tasa de morosidad se está reportando en Panamá, Chiriquí y Colón. Hace poco, Leidy Hidalgo se enteró que la empresa donde trabajaba tenía al menos un año de no pagar la cuota obrero patronal a la CSS, Pero todos los meses se la descontaban de su salario. Ahora ella exige a las autoridades que hagan cumplir la ley.

“Fuimos a Clayton y nos dieron la información que había pasado un año que no pagaban (los empleadores) la cuota del seguro social. Soy paciente de hipertiroidismo, me afecta bastante. Si quiero sacar una casa no puedo y no tengo acceso a los medicamentos”, señaló Hidalgo.

La alta morosidad en esta recaudación afecta no sólo a varios programas de la CSS, como en el caso de Enfermedad y Maternidad, También perjudica otras áreas, y merma los recursos provocando que miles de asegurados no pueden recibir atención médica en las policlínicas.